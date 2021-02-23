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Более ста взрослых и детей разом облились ледяной водой в Подмосковье — видео

Акцию приурочили ко Дню защитника Отечества.

23 февраля 2021, 13:38

Более ста взрослых и детей закалялись ледяной водой в подмосковном Красногорске. Видео с праздника Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Больше ста человек сегодня разом облились холодной водой у здания администрации в подмосковном Красногорске. Именно так прошла акция в поддержку здорового образа жизни, приуроченная ко Дню защитника Отечества.

В празднике принимали участие дети в возрасте от пяти лет. Почти все они члены спортивно-патриотического клуба, которые каждое воскресенье купаются в прорубях. Однако менее эффектным шоу от этого не стало. Перед началом воду набрали в вёдра трёх цветов — белого, синего и красного. После прослушивания гимна участники сняли майки и вылили воду на себя. Отмечается, что это уже далеко не первая подобная акция. Обычно в таком составе для массовой закалки водой участники собираются дважды в год.

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Вероятно, мероприятие пришлось бы отменить, если бы столбики термометра в столичном регионе сохранили показатели минувшей ночи, которая стала самой холодной за всю зиму. Под утро температура воздуха в отдельных районах опустилась ниже минус 24 градусов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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