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Пробуют железо на язык и гоняют на лыжах по улицам: как жители Техаса переживают экстремальные морозы — видео

Мощный циклон и снегопады обрушились на южные штаты США несколько дней назад.

19 февраля 2021, 11:06

Как американцы переживают экстремальные морозы в Техасе. Видео © Соцсети

Как известно, сейчас в Техасе (США) свирепствуют лютые для штата морозы. И если в России температура в минус 26 градусов — это не редкость, то местные жители к такому повороту оказались совсем не готовы. В соцсетях американцы делятся роликами о том, что делают в экстремальные холода.

Бабушка из России спасла от экстремальных морозов в Техасе дочь и внуков

Бабушка из России спасла от экстремальных морозов в Техасе дочь и внуков

Судя по роликам, жители Техаса веселятся и страдают как могут. Они лижут железные столбы, словно пытаясь прилипнуть к ним языками, гоняют на лыжах по заснеженным улицам и скользят по скованным льдом дорогам на авто без шин.

"Похоже на Армагеддон": жители Техаса греют еду на свечах и ставят палатки в домах, чтобы согреться от холода

"Похоже на Армагеддон": жители Техаса греют еду на свечах и ставят палатки в домах, чтобы согреться от холода

Напомним, мощный циклон и сильнейшие снегопады обрушились на южные штаты США несколько дней назад. В связи с этим без света осталось несколько миллионов человек. В штате Техас средняя температура воздуха опустилась до 26 градусов мороза. Похолодание сорвало поставки около 400 тысяч доз вакцины от коронавируса. Кроме того, из-за непогоды и экстремальных холодов в стране погибло 34 человека.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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