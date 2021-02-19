Пробуют железо на язык и гоняют на лыжах по улицам: как жители Техаса переживают экстремальные морозы — видео
Мощный циклон и снегопады обрушились на южные штаты США несколько дней назад.
Как американцы переживают экстремальные морозы в Техасе. Видео © Соцсети
Как известно, сейчас в Техасе (США) свирепствуют лютые для штата морозы. И если в России температура в минус 26 градусов — это не редкость, то местные жители к такому повороту оказались совсем не готовы. В соцсетях американцы делятся роликами о том, что делают в экстремальные холода.
Судя по роликам, жители Техаса веселятся и страдают как могут. Они лижут железные столбы, словно пытаясь прилипнуть к ним языками, гоняют на лыжах по заснеженным улицам и скользят по скованным льдом дорогам на авто без шин.
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Напомним, мощный циклон и сильнейшие снегопады обрушились на южные штаты США несколько дней назад. В связи с этим без света осталось несколько миллионов человек. В штате Техас средняя температура воздуха опустилась до 26 градусов мороза. Похолодание сорвало поставки около 400 тысяч доз вакцины от коронавируса. Кроме того, из-за непогоды и экстремальных холодов в стране погибло 34 человека.
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