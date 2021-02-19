В США 34 человека погибли из-за непогоды и экстремальных холодов

Жертвами непогоды в США стали 34 человека. Об этом сообщает телеканал CBS.

По его данным, больше всего людей погибли в штате Техас — 20 человек. Согласно последней информации, без электроснабжения из-за снежной бури остаётся 300 тысяч жителей, свыше 260 тысяч из них также лишены воды. В среду из-за непогоды было отменено около 2,3 тысячи международных и внутренних рейсов.

Советник президента США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл признала, что американская инфраструктура оказалась не готова к таким экстремальным холодам. По её словам, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) направляет в Техас генераторы, одеяла и продовольствие.

Напомним, мощный циклон и сильные снегопады обрушились на южные штаты США несколько дней назад. В Техасе средняя температура воздуха опустилась до 26 градусов мороза. Кроме того, похолодание сорвало поставки около 400 тысяч доз вакцины от коронавируса.

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