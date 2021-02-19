Стадиону в Ростове-на-Дону присвоят имя Виктора Понедельника
Губернатор региона Голубев выразил надежду, что ремонт объекта будет проведён тщательно, чтобы он соответствовал имени великого спортсмена.
Стадион "Олимп-2". Фото © Wikipedia
Стадиону "Олимп-2" в Ростове-на-Дону присвоят имя легендарного советского футболиста Виктора Понедельника, который ушёл из жизни в начале декабря прошлого года. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Именем Понедельника мы назовём стадион, который сегодня называется "Олимп-2", будет он называться стадион "Олимп" имени Виктора Понедельника", — сказал глава Ростовской области в эфире телеканала "Россия 24".
Голубев выразил надежду, что ремонт объекта будет проведён тщательно, чтобы он соответствовал имени великого спортсмена.
Ранее региональная Федерация футбола обратилась к губернатору с предложением назвать в честь Понедельника стадион "Ростов-арена", построенный к чемпионату мира 2018 года. Однако глава региона отметил, что имя Понедельника должен носить стадион, на котором он играл.
"Человек редкого ума". Губерниев предложил назвать стадион в Ростове именем умершего Виктора Понедельника
Напомним, о смерти советского футболиста, заслуженного мастера спорта и автора "золотого гола" советской сборной в финале Кубка Европы 1960 года Виктора Понедельника стало известно поздно вечером 5 декабря. Он умер в возрасте 83 лет.
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