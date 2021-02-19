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Стадиону в Ростове-на-Дону присвоят имя Виктора Понедельника

Губернатор региона Голубев выразил надежду, что ремонт объекта будет проведён тщательно, чтобы он соответствовал имени великого спортсмена.

19 февраля 2021, 03:03
<p>Стадион "Олимп-2". Фото © <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0_%D0%A4%D0%9A_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_-_%D0%9F%D0%A4%D0%9A_%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90._2016.jpg?uselang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Стадион "Олимп-2". Фото © Wikipedia

Стадиону "Олимп-2" в Ростове-на-Дону присвоят имя легендарного советского футболиста Виктора Понедельника, который ушёл из жизни в начале декабря прошлого года. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Именем Понедельника мы назовём стадион, который сегодня называется "Олимп-2", будет он называться стадион "Олимп" имени Виктора Понедельника", — сказал глава Ростовской области в эфире телеканала "Россия 24".

"Герой поколения". Реакция Сети на смерть легендарного Виктора Понедельника

"Герой поколения". Реакция Сети на смерть легендарного Виктора Понедельника

Голубев выразил надежду, что ремонт объекта будет проведён тщательно, чтобы он соответствовал имени великого спортсмена.

Ранее региональная Федерация футбола обратилась к губернатору с предложением назвать в честь Понедельника стадион "Ростов-арена", построенный к чемпионату мира 2018 года. Однако глава региона отметил, что имя Понедельника должен носить стадион, на котором он играл.

"Человек редкого ума". Губерниев предложил назвать стадион в Ростове именем умершего Виктора Понедельника

"Человек редкого ума". Губерниев предложил назвать стадион в Ростове именем умершего Виктора Понедельника

Напомним, о смерти советского футболиста, заслуженного мастера спорта и автора "золотого гола" советской сборной в финале Кубка Европы 1960 года Виктора Понедельника стало известно поздно вечером 5 декабря. Он умер в возрасте 83 лет.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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