"Смертельный квартет": доктор Мясников предупредил об опасности продуктов белого цвета

Врач Александр Мясников предупредил об опасности употребления продуктов белого цвета. По его словам, к проблемам со здоровьем могут привести белый хлеб, белый рис, сахар, макароны и так далее.

"Всё белое содержит колоссальный гликемический индекс. Рафинированные продукты быстро усваиваются, и содержащиеся в них углеводы быстро синтезируются в сахара и попадают в кровь", — подчеркнул доктор в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Мясникова, последствием употребления белых продуктов станет "смертельный квартет": повышение давления, сахара в крови и холестерина, а также увеличение объёмов талии.

В качестве примера врач показал опыт: добавил в стаканы с белым и бурым рисом воду и йод. В первом случае жидкость стала синего цвета, что сигнализирует о большом количестве крахмала.

В заключение медик пошутил, что сало белым продуктом не считается — оно розоватого цвета.

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