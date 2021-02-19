Безос продержался лишь сутки: Илон Маск снова самый богатый человек мира
Его состояние оценивается в 199,9 миллиарда долларов.
Илон Маск. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира, откуда его чуть более суток назад сместил основатель Amazon Джефф Безос. Об этом сообщает Bloomberg.
Состояние Маска после очередного размещения ценных бумаг SpaceX оценивается в 199,9 миллиарда долларов, а его соперника — в 194,2 миллиарда.
Напомним, впервые Маск обошёл Безоса 7 января 2021 года. Тогда его активы равнялись 185 миллиардам долларов.
А несколько дней назад бизнесмен пригласил поговорить в модную соцсеть Clubhouse президента России Владимира Путина. Маск признался, что это было бы честью для него. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что предложение интересное, но Кремль планирует узнать его детали. В свою очередь, эксперт в области космонавтики Андрей Ионин считает, что таким образом основатель SpaceX хочет договориться с Россией о сотрудничестве в исследовании Луны и дальнего космоса.
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