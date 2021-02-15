В Кремле назвали интересным приглашение Маска Путину пообщаться в Clubhouse
Сначала нужно во всём разобраться, а уже потом реагировать на предложение, указали там.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев, © Hannibal Hanschke-Pool / Getty Images
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что предложение американского бизнесмена Илона Маска, который пригласил президента России Владимира Путина пообщаться в Clubhouse, является интересным, однако Кремлю ещё предстоит разобраться с этим.
"В целом это, безусловно, интересное предложение, но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала проверим всё это, потом будем реагировать," — сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля напомнил, что российский лидер не использует соцсети, лично их не ведёт.
Напомним, своё предложение Маск опубликовал в "Твиттере", отметив англоязычную версию аккаунта президента России. А после написал кириллицей: "Было бы большой честью поговорить с вами".
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