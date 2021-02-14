Эксперт раскрыл, зачем Маск пригласил Путина пообщаться в Clubhouse
В будущем американский бизнесмен может инициировать встречу с представителями властей Китая.
Основатель компании Tesla миллиардер Илон Маск хочет договориться с Россией о сотрудничестве в исследовании Луны и дальнего космоса, для обсуждения этого вопроса он и предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести разговор в соцсети Clubhouse. Таким мнением поделился эксперт в области космонавтики Андрей Ионин в беседе с РИА "Новости".
По словам специалиста, последние четыре года в США высокая активность космической программы была связана с Майком Пенсом, который занимал пост вице-президента и возглавлял совет по космосу. Ионин считает, что активность программы снизится со сменой американской администрации.
"Маск, который нацелен на дальний космос, Луну и Марс, у него есть реальный шанс стать лидером космической программы США. Этим шагом он приглашает Россию к обсуждению сотрудничества, а потом аналогичное предложение сделает Китаю", — отметил эксперт.
По словам Ионина, освоение дальнего космоса может осуществляться только усилиями всего человечества. Он рассказал, что несколько лет назад рекомендовал, чтобы президент России обратился с таким предложением к лидерам ведущих стран, а сейчас видит, что Маск перехватывает эту инициативу. Эксперт отметил, что предприниматель является единственным человеком в бизнесе, который мог бы предложить подобное.
Ионин не исключил, что инициатива озвучена сейчас, потому что "Роскосмосу" разрешили заключить меморандум с КНР о создании международной лунной станции.
Напомним, своё предложение Маск опубликовал в "Твиттере", отметив англоязычную версию аккаунта российского лидера. А после написал кириллицей: "Было бы большой честью поговорить с вами".
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