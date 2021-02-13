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"Было бы честью поговорить с вами": Илон Маск пригласил Путина пообщаться в Clubhouse

Пока никакого ответа на такое предложение он не получил.

13 февраля 2021, 22:14

Основатель компании Tesla миллиардер Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина пообщаться с ним в приложении Clubhouse.

В своём сообщении в "Твиттере" он отметил англоязычную версию аккаунта российского лидера, а вскоре написал сообщение уже на кириллице.

"Было бы большой честью поговорить с вами", — написал Маск.

Стала известна стоимость приглашения в социальную сеть Clubhouse

Стала известна стоимость приглашения в социальную сеть Clubhouse

Впрочем, пока никакого ответа из Кремля на такое предложение ему не последовало.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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