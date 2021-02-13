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Путин жёстко раскритиковал субсидирование экспорта зерна при росте мировых цен

При этом он упомянул о выдающихся результатах отечественных аграриев.

13 февраля 2021, 21:49

Путин жёстко раскритиковал субсидирование экспорта зерна при росте мировых цен. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главными редакторами российских СМИ заявил, что не считает целесообразной меру по субсидированию экспорта зерна при росте мировых цен.

"Но, если мы на мировом рынке занимаем определённую нишу и там растут цены на то же зерно, мы знаем, что у нас внутри страны, как потребляются хлебобулочные изделия, при этом мы продолжаем субсидировать экспорт! Понимаете, да? Ну, хорошо, цены выросли. Но субсидировать-то зачем?" — сказал российский лидер.

Как утверждает Владимир Путин, то же самое в данный момент происходит с нефтью.

"Цены на мировом рынке выросли. Нефтяники мне говорят: "Мы должны внутри продавать по таким же ценам, потому что у нас убытки". Какие убытки? Недополученная сверхприбыль — да. Убытки-то здесь при чём? То же самое и по зерну", — поведал он.

При этом Путин рассказал о выдающихся результатах отечественных аграриев. Глава государства отметил, что этого удалось добиться благодаря труду людей, которые работают на полях, фермах и заводах по переработке.

Российский лидер также заметил, что подобных результатов удалось достичь в том числе благодаря мужеству организаторов производств. Путин также отметил высокую роль бизнеса, который вкладывает средства в данную сферу.

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"Но давайте не забывать, что это в том числе было сделано благодаря поддержке со стороны государства. Это и льготы, это кредиты, это поддержка в случае неблагоприятных погодных условий, это субсидирование экспорта и целый большой набор по удобрениям, транспорту, ГСМ и так далее. Всё это было сделано в том числе при прямой поддержке государства даже тогда, когда нас и вашего покорного слугу крестили почём зря и говорили, что всё это в чёрную дыру, всё это напрасно, никогда у нас ничего не будет", — подчеркнул президент.

Также Путин добавил, что аграрная сфера наряду с вакциной от коронавируса является тем направлением, где страна осуществила прорыв.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын
Юнашев Александр
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