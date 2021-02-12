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Песков опроверг информацию о планах Путина привиться от коронавируса ближе к осени

В Кремле предложили дождаться, когда об этом объявит сам президент.

12 февраля 2021, 09:28

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию газеты "Коммерсант" о том, что на встрече с главными редакторами российских изданий Владимир Путин заявил, что планирует сделать прививку от ковида ближе к осени. По его словам, эти данные были неверно изложены корреспондентом Андреем Колесниковым.

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"Там действительно говорилось о такой возможности, но в то же время говорилось и о других возможностях. Поэтому в целом Колесников неверно изложил. Путин самостоятельно сообщит", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что у Путина "отменное здоровье", а прививки как раз и делаются для того, чтобы это здоровье сохранить.

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Прежде пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что осуждает утечки с прошедшей встречи президента с главредами изданий, поскольку мероприятие было off the record, то есть не под запись.

Ранее Владимир Путин и сам объяснял, почему пока не сделал прививку от коронавируса. Глава государства подчеркнул, что вакцинируется, как только это станет возможным.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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