Американское СМИ предрекло российской вакцине от ковида "Спутник V" мировой успех

Благодаря своим преимуществам российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может добиться мирового успеха. Такое мнение выразил автор американского издания The Washington Post Ишаан Тхарур.

Журналист напомнил, что ранее многие критиковали российский препарат, однако сейчас всё иначе.

"Но теперь "Спутник V", названный в честь первого в мире спутника, начинает выглядеть так, как будто это может быть глобальная история успеха", — отметил автор статьи.

По словам Тхарура, большую заслугу в изменении мнений о вакцине сыграла недавняя публикация в авторитетном медицинском журнале Lancet. В качестве других достоинств российского препарата журналист указывает на его меньшую стоимость, чем у западных конкурентов, и удобные условия хранения и транспортировки — не требуется крайне низкая температура, как в случае с вакциной Pfizer.

Журналист прогнозирует, что число стран, одобривших "Спутник V", будет расти. По его мнению, "самый большой приз, по крайней мере с геополитической точки зрения", это Европа. Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила, что ЕС будет приветствовать все вакцины от коронавируса, включая российские, если их одобрит регулятор Евросоюза.

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