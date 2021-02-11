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"Умирает каждый третий": Малышева назвала самых уязвимых перед коронавирусом людей

Доктор напомнила, что прививка является безопасной, а последствия болезни куда тяжелее возможных побочных эффектов.

11 февраля 2021, 01:35
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<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, для кого коронавирус является смертельно опасной болезнью настолько, что от неё умирает каждый третий.

"После 80 из всех заболевших умирает каждый третий, от 70 до 80 — каждый четвёртый, от 60 до 70 — каждый пятый человек", сказала Малышева в эфире программы "Жить здорово".

Врач напомнила, что пожилые люди легко переносят вакцинацию, в то время как заражение коронавирусом в "тысячи и миллионы" раз опаснее и превышает все возможные побочные эффекты прививки.

"Риск смерти в миллион раз выше". Малышева объяснила, кому нужно "сломя голову" бежать на вакцинацию

"Риск смерти в миллион раз выше". Малышева объяснила, кому нужно "сломя голову" бежать на вакцинацию

Малышева отметила, что вакцинация не производится среди несовершеннолетних, а верхней планки у неё нет. Доктор порекомендовала взвесить все риски перед принятием решения о прививке.

Ранее биолог назвала предельный возраст для вакцинации от коронавируса.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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