"Умирает каждый третий": Малышева назвала самых уязвимых перед коронавирусом людей

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, для кого коронавирус является смертельно опасной болезнью настолько, что от неё умирает каждый третий.

"После 80 из всех заболевших умирает каждый третий, от 70 до 80 — каждый четвёртый, от 60 до 70 — каждый пятый человек", — сказала Малышева в эфире программы "Жить здорово".

Врач напомнила, что пожилые люди легко переносят вакцинацию, в то время как заражение коронавирусом в "тысячи и миллионы" раз опаснее и превышает все возможные побочные эффекты прививки.

Малышева отметила, что вакцинация не производится среди несовершеннолетних, а верхней планки у неё нет. Доктор порекомендовала взвесить все риски перед принятием решения о прививке.

Ранее биолог назвала предельный возраст для вакцинации от коронавируса.

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