"Всё равно придёт": инфекционист рассказал, когда "британский" ковид-мутант начнёт распространение по России
Эксперт отметил, что важно подготовиться к этому моменту.
Появление "британского" штамма коронавируса в России неизбежно. Такое мнение выразил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
"Британский штамм к нам всё равно придёт, он у нас будет, скорее всего, в середине весны. И если мы сейчас снимем послабления, то у нас будет новая вспышка заболеваемости большая", — приводит слова эксперта ТАСС.
По словам Тимакова, важно подготовиться к появлению мутации в РФ, чтобы не было перегрузки системы здравоохранения. Инфекционист добавил, что "британский" штамм передаётся легче, ему требуется меньшая вирусная нагрузка, чтобы заразить человека.
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