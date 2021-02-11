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"Всё равно придёт": инфекционист рассказал, когда "британский" ковид-мутант начнёт распространение по России

Эксперт отметил, что важно подготовиться к этому моменту.

11 февраля 2021, 00:51

Появление "британского" штамма коронавируса в России неизбежно. Такое мнение выразил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

"Британский штамм к нам всё равно придёт, он у нас будет, скорее всего, в середине весны. И если мы сейчас снимем послабления, то у нас будет новая вспышка заболеваемости большая", — приводит слова эксперта ТАСС.

По словам Тимакова, важно подготовиться к появлению мутации в РФ, чтобы не было перегрузки системы здравоохранения. Инфекционист добавил, что "британский" штамм передаётся легче, ему требуется меньшая вирусная нагрузка, чтобы заразить человека.

В Германии 14 вакцинированных пенсионеров заразились "британским" коронавирусом-мутантом

В Германии 14 вакцинированных пенсионеров заразились "британским" коронавирусом-мутантом

Ранее появилось первое фото "британского" коронавируса-мутанта.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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