В Петербурге смягчили коронавирусные ограничения
В частности, с 12 февраля вновь могут открыться фуд-корты.
Фото © ТАСС / Валентина Певцова
В Санкт-Петербурге ослабили ограничения, введённые из-за коронавируса. Губернатор Северной столицы Александр Беглов внёс изменения в соответствующее постановление.
Так, 12 февраля вновь могут открыться фуд-корты, но с соблюдением стандартов безопасности и обслуживанием не более 50% столов. Также разрешается увеличить заполняемость театральных, концертных, цирковых и кинозалов с 50 до 75 процентов.
Спортивные мероприятия разрешено посещать 75% зрителей, но их должно быть не более 25 тысяч человек.
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