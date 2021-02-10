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В Петербурге смягчили коронавирусные ограничения

В частности, с 12 февраля вновь могут открыться фуд-корты.

10 февраля 2021, 21:33
<p>Фото © ТАСС / Валентина Певцова</p>

Фото © ТАСС / Валентина Певцова

В Санкт-Петербурге ослабили ограничения, введённые из-за коронавируса. Губернатор Северной столицы Александр Беглов внёс изменения в соответствующее постановление.

Так, 12 февраля вновь могут открыться фуд-корты, но с соблюдением стандартов безопасности и обслуживанием не более 50% столов. Также разрешается увеличить заполняемость театральных, концертных, цирковых и кинозалов с 50 до 75 процентов.

Спортивные мероприятия разрешено посещать 75% зрителей, но их должно быть не более 25 тысяч человек.

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Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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