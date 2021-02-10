"Страшновато": не все жители Удмуртии оценили решение отменить масочный режим

Решение властей Удмуртии отменить в регионе масочный режим воспринято жителями республики неоднозначно. Одни жители региона согласны с этим, другие категорически против. Мнения жителей Удмуртии разделились и в опросе, проведённом Лайфом.

"Положительно отношусь (к отмене масочного режима. — Прим. Лайфа), исключительно положительно. Не считаю нужным надевать маску, особенно в местах, где нет прямой опасности подхватить вирус. <...> Я ношу маски только в тех местах, где есть опасность, это больница, стационар и прочие отделения", — заявила одна жительница региона.