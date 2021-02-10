"Страшновато": не все жители Удмуртии оценили решение отменить масочный режим
В то же время другие говорят о том, что сделать это нужно было давно.
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Мнение жителей региона об отмене масочного режима. Видео © LIFE
Решение властей Удмуртии отменить в регионе масочный режим воспринято жителями республики неоднозначно. Одни жители региона согласны с этим, другие категорически против. Мнения жителей Удмуртии разделились и в опросе, проведённом Лайфом.
"Положительно отношусь (к отмене масочного режима. — Прим. Лайфа), исключительно положительно. Не считаю нужным надевать маску, особенно в местах, где нет прямой опасности подхватить вирус. <...> Я ношу маски только в тех местах, где есть опасность, это больница, стационар и прочие отделения", — заявила одна жительница региона.
"Ношу маску и буду продолжать её носить, потому что страшновато как-то", — выразила своё мнение другая жительница Удмуртии.
Ранее своё мнение по поводу отмены масочного режима в отдельных регионах выразил Кремль. А в Роспотребнадзоре подчеркнули, что требования не меняются. Маски носить по-прежнему необходимо.
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