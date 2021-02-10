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Требование не отменяется. Роспотребнадзор напомнил о необходимости носить маски

Как подчеркнула глава ведомства, только неукоснительное соблюдение всех эпидемических мер поможет остановить пандемию.

10 февраля 2021, 15:03
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Пандемия коронавируса ещё далека от завершения, а потому и масочный режим отменять пока рано. С напоминанием о необходимости носить защитные средства выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Нужно носить маски. Это требование не отменяется и пока не будет отменено. Вот в сегодняшнем периоде это так", — заявила Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Так глава ведомства отреагировала на сообщения, что в нескольких регионах страны отменено обязательное ношение масок на фоне стабилизации обстановки с распространением коронавируса. Попова подчеркнула, что победы над пандемией можно добиться, только соблюдая все прописанные меры безопасности.

В Кремле отреагировали на отмену масочного режима в некоторых регионах

В Кремле отреагировали на отмену масочного режима в некоторых регионах

Ранее стало известно, что в Чечне отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остаётся рекомендация их носить людям из групп риска. В Подмосковье сняли все коронавирусные ограничения, но, как заявил глава региона Андрей Воробьёв, его жителям теперь придётся соблюдать "определённые современные стандарты".

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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