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Категорий: 18

"Давно пора!": Онищенко объяснил, почему регионы начали отменять масочный режим

Он подчёркивает, что это должно сопровождаться наращиванием темпов вакцинации.

10 февраля 2021, 15:00
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<p>Фото © LIFE / Владимир Суворов</p>

Фото © LIFE / Владимир Суворов

В России нужно "эволюционно" отменять ограничения, введённые в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Делать это нужно на фоне профилактики ковида и мониторинга ситуации. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал решение некоторых регионов отменить масочный режим.

"Нам нужно эволюционно снимать [ограничительные] мероприятия, но на фоне нарастания специфической профилактики, то есть вакцинировать людей", — сказал Онищенко.

Говоря о столичном регионе, он отметил, что там есть все условия для массовой вакцинации. К тому же уже есть достаточно большая прослойка людей, имеющих иммунитет к ковиду.

Онищенко назвал единственное условие появления популяционного иммунитета к ковиду

Онищенко назвал единственное условие появления популяционного иммунитета к ковиду

"Поэтому на фоне нарастания вакцинации, подчёркиваю, с использованием всех мер безопасности, которые у нас есть, проводя очень мощный и эффективный мониторинг, снимать и ослаблять эти все меры давно пора!" — отметил Онищенко.

Напомним, сегодня в Чечне сделали необязательным ношение масок. А накануне такое решение приняли в Удмуртии.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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