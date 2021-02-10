Порошенко предрекли пост премьер-министра Украины

Украинская партия "Европейская солидарность" может войти в парламентское большинство, если партия "Слуга народа" решит объединить усилия. Такое мнение высказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава штаба партии "Евросолидарность" Александр Турчинов. По его словам, такой вариант маловероятен, но всё же возможен, если состоятся досрочные выборы. А уже в этом случае пост нового премьер-министра страны мог бы занять экс-президент Пётр Порошенко.

"Я надеюсь, что хватит если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения (у нынешней власти), чтобы пойти на досрочные выборы и отдать то бремя, которое она не может тянуть. Порошенко достаточно подготовлен к должности премьер-министра", – сказал Турчинов в интервью украинским СМИ.

Как сообщал Лайф, в конце января на Украине завели новые уголовные дела против Байдена и Порошенко. А повод всё тот же — публикация аудиозаписей переговоров политиков.

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