Называл ангелом-хранителем. На Украине раскрыли новые детали телефонных переговоров Порошенко и Байдена

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал новую запись телефонных переговоров. По его словам, на ней — продолжение скандальной беседы бывшего президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена. Расшифровку записей опубликовало издание "Страна.ua".

В ходе пресс-конференции он отметил, что запись будет передана в Госбюро расследований.

Парламентарий рассказал, что во время разговора Байден обсуждал с Порошенко увольнение Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза", причём американский чиновник высказывался против этого.

Кроме того, политики успели поговорить о национализации "Приватбанка", повышении тарифов в Незалежной по требованию МВФ, кандидатуре Юрия Луценко на должность генпрокурора Украины, а также сотрудничестве спецслужб двух стран по делу бывшего депутата Александра Онищенко.

Помимо прочего, в разговоре упоминался экс-премьер Украины Арсений Яценюк. Порошенко требовал, чтобы ему разъяснили важность поддержки правительством политики главы государства и минских переговоров по Донбассу. Он также заверял, что у властей "нет ничего на Яценюка" и что ему готовы гарантировать защиту.

В издании отметили, что в разговорах Порошенко часто льстил собеседнику, говорил, что рад слышать его голос, а один раз даже назвал его "ангелом-хранителем".