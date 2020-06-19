Украинские следователи закрыли три уголовных дела против Порошенко

Украинские следователи закрыли три уголовных дела, в которых фигурировал экс-президент страны Пётр Порошенко. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
По её словам, из-за отсутствия состава преступления закрыли дела о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной раде, о вмешательстве в деятельность Окружного административного суда Киева и о назначении членов Высшего совета правосудия. Все эти производства были открыты по искам адвоката Андрея Портнова, отмечает агентство "Укринформ".
Венедиктова добавила, что на рассмотрении Генпрокуратуры остаётся ещё 20 дел против Порошенко.
Накануне против Порошенко возбудили уголовное дело из-за томоса об автокефалии УПЦ.