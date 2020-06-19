Украинские следователи закрыли три уголовных дела против Порошенко

Украинские следователи закрыли три уголовных дела, в которых фигурировал экс-президент страны Пётр Порошенко. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По её словам, из-за отсутствия состава преступления закрыли дела о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной раде, о вмешательстве в деятельность Окружного административного суда Киева и о назначении членов Высшего совета правосудия. Все эти производства были открыты по искам адвоката Андрея Портнова, отмечает агентство "Укринформ".