Путин впервые показал журналистам свой "секретный" кабинет в Кремле

Президент России Владимир Путин впервые продемонстрировал, что находится в "секретном" кабинете в первом корпусе Кремля.

Глава государства показал журналистам свой обычный кабинет, а затем рассказал про тот, что находится за дверями внутри комнаты.

— Там столовая и комната отдыха. Но предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там... рабочая атмосфера. Вы здесь, наверное, первые, — сказал президент во время интервью "Россия. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

Рядом со столом президента находятся подаренные ему детские поделки и рисунки. На стене висит портрет Петра I.

Фильм Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин" выйдет в эфир 21 июня в 22:00.