Москвичей в пятницу ожидает гроза и до +29 градусов

Кратковременный дождь местами и гроза ожидаются в Москве 19 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха днём будет подниматься до 29 градусов тепла, а в ночное время опустится до 17–19 градусов. Также ожидается переменная облачность.

В Подмосковье погодная картина будет схожей: гроза и местами кратковременный дождь, температура днём до 29 градусов жары, ночью — 14–19.

Ветер юго-восточный со скоростью 3–8 м/с, при грозе с порывами до 13 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Из-за жары в столице до 10:00 объявлен оранжевый уровень опасности, с 10:00 до 19:00 — жёлтый уровень. Предупреждение из-за грозы будет действовать до 22:00 19 июня.