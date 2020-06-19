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Москвичей в пятницу ожидает гроза и до +29 градусов

С 10:00 до 19:00 объявлен жёлтый уровень опасности из-за высокой температуры.

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Кратковременный дождь местами и гроза ожидаются в Москве 19 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха днём будет подниматься до 29 градусов тепла, а в ночное время опустится до 17–19 градусов. Также ожидается переменная облачность.

В Подмосковье погодная картина будет схожей: гроза и местами кратковременный дождь, температура днём до 29 градусов жары, ночью — 14–19.

Ветер юго-восточный со скоростью 3–8 м/с, при грозе с порывами до 13 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Из-за жары в столице до 10:00 объявлен оранжевый уровень опасности, с 10:00 до 19:00 — жёлтый уровень. Предупреждение из-за грозы будет действовать до 22:00 19 июня.

Ранее Лайф сообщал, что 17 июня температура воздуха в Москве побила рекорд 130-летней давности.

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