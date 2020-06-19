Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии

В селе Усть-Сарапулка в Удмуртии при пожаре в частном деревянном доме погибло четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по республике.

Сообщение о возгорании в одноэтажном здании на Камской улице, 11 поступило в 00:50 по местному времени (23:50 мск).

Детей среди жертв пожара нет. Пожар потушен, его площадь составила 80 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекалось четыре единицы техники и 13 человек.