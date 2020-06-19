ВЦИОМ: 83% россиян желают получать отцовский капитал за третьего ребёнка

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди россиян и узнал, что более 80% жителей хотят получать отцовский капитал за третьего ребёнка. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как уточняется, 83% населения считают, что введение подобного капитала будет способствовать укреплению семьи, а сразу 42% однозначно согласны с этим. При этом 10% считают наоборот, а ещё 7% затруднились дать ответ.

Также респонденты придерживаются мнения, что предоставление отцам одного месяца дополнительно оплачиваемого отпуска, который можно будет взять в любой момент до достижения ребёнком трёх лет, поможет укрепить семью. Подобным образом ответили 85% опрошенных, 12% придерживаются противоположного мнения, 3% затруднились ответить.

Ещё 79% опрошенных выступили за предоставление отцам одной недели дополнительно оплачиваемого отпуска в течение первого месяца после рождения ребёнка. 15% ответивших не согласились с этим, а 6% затруднились дать ответ.

Отмечается, что в опросе приняло участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.