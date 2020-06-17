В России предлагают выплачивать дополнительное пособие для родителей-одиночек

В Национальном родительском комитете (НРК) России рассказали о предложении ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также для отцов, которые самостоятельно воспитывают детей. Об этом сообщает RT.

Как отметила председатель НРК Ирина Волынец, данную инициативу уже направили на рассмотрение в Госдуму и Правительство РФ.

По её словам, в связи с пандемией коронавирусной инфекции в стране у многих граждан сложилась непростая экономическая ситуация.

Волынец подчеркнула, что даже несмотря на то, что государство уже выделило деньги для выплат пособий на детей разных возрастов, семьи, в которых только один родитель, остаются незащищённой социальной группой.

— Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи, — говорится в тексте обращения НРК.