Боня объяснила свои заявления о россиянах-нищебродах и алкоголиках

Экс-участница проекта "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня решила объяснить свои заявления о том, что она выступает против повышения МРОТ, или как она сама это называет - "раздачи денег всяким алкоголикам и нищебродам". По её словам, она имела ввиду не всех россиян, а лишь людей, страдающих алкоголизмом.

– Если эти слова задевают человека, то он должен, как минимум, относить себя к алкоголикам, к тем, кто сидит на диване и ничего не делает, а также к тем, кто ни к чему не стремится, – сказала она на видеозаписи, опубликованной в её "инстаграме".

По словам Виктории, накануне она высказывалась только о людях, которые превратились в "отбросы общества". И выразила негодование тем, что многие из них ходят на работу лишь для того, чтобы просто там присутствовать, а полагающуюся за это "получку" благополучно потратить на алкоголь.

– Мы умалчиваем, то, что видим, как алкоголики и тунеядцы нарушают нормы того, что должен делать работник, – сказала она.