В США объявили войну памятникам "расисту" Колумбу — видео

Christopher Columbus statue removed from a park via crane in St. Louis, Missouri, after a statement from park officials emphasizing their commitment to creating a space welcoming to everyone. https://t.co/veowuPUysN pic.twitter.com/8KPx4pHrRW — ABC News (@ABC) June 16, 2020

В американском городе Сент-Луис, штат Миссури, на фоне протестов местные власти приняли решение демонтировать памятник Христофору Колумбу, который стоял на постаменте последние 140 лет. Видеозапись опубликовал телеканал АВС.

Это не первый памятник мореплавателю, который пострадал за последнее время из-за обвинений в том, что прибытие Колумба в 1492 году в Новый Свет положило начало столетиям европейской колонизации и притеснениям коренных жителей США. Однако он первый, который был демонтирован властями, а не снесён или осквернён протестующими. Так, за несколько дней до этого в пригороде Миннеаполиса, городе Сент-Пол, группа людей набросила на шею статуи петлю и сбросила её с постамента.

Mais uma estátua de Cristovão Colombo no chão.

Agora, em Saint Paul, Minnesota, EUA. pic.twitter.com/pUzuNHSbVp — Mídia1508 (@Midia1508_) June 11, 2020

Подверглись нападениям статуи первооткрывателя и во многих других городах. В Ричмонде, штат Вирджиния, его скульптуру завернули в американский флаг, подожгли и сбросили в озеро. В штате Нью-Мексико возле памятника Колумбу также началась потасовка между местными жителями, в которой одни хотели защитить его, а другие снести. В результате началась стрельба, один человек был убит. В некоторых населённых пунктах из активных горожан формируются так называемые группы бдительности, которые день и ночь патрулируют места расположения статуй и вызывают подмогу, если им что-либо угрожает.