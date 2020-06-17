На смену "Ратнику" — "Сотник". В России заговорили о создании новой боевой экипировки

Генеральный директор АО "ЦНИИТОЧМАШ" (входит в "Ростех") Альберт Баков заявил, что уже к декабрю этого года может быть подготовлено техническое задание по разработке российской боевой экипировки третьего поколения. Об этом он рассказал РИА "Новости".

Сейчас в России военными используются комплекты боевой экипировки "Ратник". Они были приняты на вооружение в 2014 году, а поставки в войска начались в 2015-м. Экипировка предназначена для повышения защищённости солдат, их мобильности, манёвренности, а также эффективности в различных боевых условиях.

— Думаю, что к декабрю в Минобороны РФ будет сформировано тактико-техническое задание на разработку боевой экипировки 3-го поколения, которая предварительно получила название "Сотник". В неё войдут совершенно новые средства индивидуальной защиты и боеприпасы, — отметил Баков.

Он также добавил, что в некоторых направлениях по созданию новейшей экипировки нужно провести научно-исследовательские работы. А плановые сроки опытно-конструкторских работ назначены на 2020–2023 годы.

Отмечается, что после того, как в Минобороны РФ утвердят техзадание, начнётся процесс по выбору исполнителя данного заказа. Баков подчёркивает, что предприятия "Ростеха", в частности ЦНИИТОЧМАШ, который играл главную роль в разработке "Ратника", имеют все необходимые компетенции и производственные мощности для создания боевой экипировки нового поколения.