В Комсомольске-на-Амуре потолок квартиры упал в метре от спящего хозяина

В городе Комсомольске-на-Амуре около пяти утра по местному времени (22:00 мск) в жилом доме на Восточном шоссе обрушился потолок одной из квартир, где в этот момент находились люди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

— В результате падения материалов пострадала женщина 1941 года рождения, у неё была зажата нога. Спасатели оперативно освободили её и передали медицинским работникам для осмотра, — говорится в сообщении.

По данным спасателей, от госпитализации она отказалась. Как передаёт портал komcity.ru, в момент обрушения в квартире находился ещё один жилец. Обломки потолка упали буквально на диван, на котором он спал, однако ему удалось отделаться лишь испугом. По предварительной версии, причиной случившегося стала сгнившая балка.

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