В Комсомольске-на-Амуре потолок квартиры упал в метре от спящего хозяина

В городе Комсомольске-на-Амуре около пяти утра по местному времени (22:00 мск) в жилом доме на Восточном шоссе обрушился потолок одной из квартир, где в этот момент находились люди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
— В результате падения материалов пострадала женщина 1941 года рождения, у неё была зажата нога. Спасатели оперативно освободили её и передали медицинским работникам для осмотра, — говорится в сообщении.
По данным спасателей, от госпитализации она отказалась. Как передаёт портал komcity.ru, в момент обрушения в квартире находился ещё один жилец. Обломки потолка упали буквально на диван, на котором он спал, однако ему удалось отделаться лишь испугом. По предварительной версии, причиной случившегося стала сгнившая балка.
Ранее Лайф публиковал видеозаписи из многоэтажного дома 1908 года постройки в Твери, который частично обрушился, так и не дождавшись ремонта, несмотря на жалобы жильцов.