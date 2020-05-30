В Твери обрушилась часть многоэтажного дома 1908 года постройки — видео

"МК в Твери" уточняет, что на аварийное состояние дома жильцы жаловались ещё в феврале 2019 года. По их словам, часть стены рушилась прямо на глазах, кроме того, в доме протекали потолки, а дыры в стенах и окнах приходилось закрывать одеялами и тряпками.