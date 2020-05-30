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Трамп пообещал остановить "насилие толпы" усилиями своей администрации

Американский лидер назвал участников массовых беспорядков преступниками и вандалами.

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Фото © ТАСС / AP Photo / John Minchillo

Президент США Дональд Трамп пообещал остановить беспорядки, начавшиеся в стране после инцидента с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим при жестоком задержании полицейскими.

Моя администрация остановит насилие толпы, остановит полностью, — отметил Трамп во время выступления во Флориде.

Глава Белого дома назвал группу нападающих в американских городах преступниками и вандалами. Он отметил, что подобное насилие "не имеет ничего общего со справедливостью и миром", а руководят им "антифа и другие радикальные левые группировки".

Смерть Джорджа Флойда большая трагедия, её не должно было быть. Мы будем поддерживать его память, — заключил Трамп.

Также американский лидер поручил Министерству юстиции увеличить темпы в расследовании гибели Флойда.

Напомним, массовые беспорядки в США начались после появления видео, на котором полицейский Дерек Шовин коленом стоит на шее Флойда, не реагируя на крики афроамериканца о том, что он задыхается. Позже Шовина уволили из полиции, а затем задержали и предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Также стало известно, что ранее он уже неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость.

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