Трамп пообещал остановить "насилие толпы" усилиями своей администрации

Президент США Дональд Трамп пообещал остановить беспорядки, начавшиеся в стране после инцидента с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим при жестоком задержании полицейскими.

— Моя администрация остановит насилие толпы, остановит полностью, — отметил Трамп во время выступления во Флориде.

Глава Белого дома назвал группу нападающих в американских городах преступниками и вандалами. Он отметил, что подобное насилие "не имеет ничего общего со справедливостью и миром", а руководят им "антифа и другие радикальные левые группировки".

— Смерть Джорджа Флойда большая трагедия, её не должно было быть. Мы будем поддерживать его память, — заключил Трамп.

Также американский лидер поручил Министерству юстиции увеличить темпы в расследовании гибели Флойда.