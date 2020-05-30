Корабль Crew Dragon компании SpaceX с двумя астронавтами на борту вышел на орбиту

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту успешно выведен на орбиту, сообщает NASA в "Твиттере".
Crew Dragon has successfully separated. Next stop? The International @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/rDKFzPouTE— NASA (@NASA) May 30, 2020
Отделение модуля с участниками экспедиции от второй ступени произошло спустя 12 минут после старта. Ожидается, что стыковка с МКС произойдёт через 19 часов.
Напомним, изначально запуск был запланирован на 27 мая, однако за 17 минут до старта его перенесли из-за непогоды.