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Корабль Crew Dragon компании SpaceX с двумя астронавтами на борту вышел на орбиту

Стыковка с МКС ожидается через 19 часов.

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Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту успешно выведен на орбиту, сообщает NASA в "Твиттере".

Отделение модуля с участниками экспедиции от второй ступени произошло спустя 12 минут после старта. Ожидается, что стыковка с МКС произойдёт через 19 часов.

Напомним, изначально запуск был запланирован на 27 мая, однако за 17 минут до старта его перенесли из-за непогоды.

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