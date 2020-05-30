Корабль Crew Dragon компании SpaceX с двумя астронавтами на борту вышел на орбиту

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту успешно выведен на орбиту, сообщает NASA в "Твиттере".

Отделение модуля с участниками экспедиции от второй ступени произошло спустя 12 минут после старта. Ожидается, что стыковка с МКС произойдёт через 19 часов.