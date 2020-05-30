"Больные неудачники". Трамп раскритиковал CNN за обвинения в адрес России

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телекомпанию CNN за распространение новостей с обвинениями в адрес России.

Here we go again. Fake News @CNN is blaming RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA. They are sick losers with VERY bad ratings! P.S. Can’t blame China because they need the cash? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

— Ну вот опять. Вымышленные новости. СNN обвиняет Россию, Россию, Россию. Они больные неудачники с очень плохими рейтингами. Не могут обвинить Китай, потому что нужны деньги? — написал американский лидер в "Твиттере".

Однако Трамп не уточнил, о каких именно публикациях идёт речь.