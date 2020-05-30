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"Больные неудачники". Трамп раскритиковал CNN за обвинения в адрес России

О каких именно публикациях идёт речь, глава Белого дома не уточнил.

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телекомпанию CNN за распространение новостей с обвинениями в адрес России.

Ну вот опять. Вымышленные новости. СNN обвиняет Россию, Россию, Россию. Они больные неудачники с очень плохими рейтингами. Не могут обвинить Китай, потому что нужны деньги? — написал американский лидер в "Твиттере".

Однако Трамп не уточнил, о каких именно публикациях идёт речь.

Ранее Трамп обиделся на американские СМИ за фейковые новости и заявил, что брифинги по коронавирусу не стоят времени. В конце апреля глава Белого дома опубликовал серию твитов, в которых прокомментировал нападки журналистов, обвинявших его в некомпетентности.

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