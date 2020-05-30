На Алтае разгорелся скандал из-за профессора-ортопеда, рассказавшего о предложенной ему вакансии уборщика

Заведующему ортопедическим отделением краевого Центра охраны материнства и детства Алтайского края Арсену Осипову сообщили о сокращении штата и предложили должность уборщика. Об этом медик сам заявил в видеообращении, которое опубликовал в соцсетях. По его словам, вакансии санитаров, уборщиков и дворников предложили и другим ведущим врачам центра.
По словам Осипова, его предупредили, что отделение прекратит работу с 1 июня. Как альтернативу врачу предложили поработать уборщиком в центре со сменным графиком сутки-трое и заработной платой в 13 949 рублей 50 копеек.
— Я подписал это уведомление, с переводом на должность согласен. С 1 июня готов выйти с метлой и убирать территорию нашей больницы, — отмечает доктор.
Вскоре после этого сообщения региональный Минздрав опубликовал опровержение. В ведомстве заявили, что никого не планируют сокращать, а сообщения в соцсетях — фейк. Главврач больницы, где работает Осипов, назвал случившееся недоразумением.
— С 1 июня в центре начинает работать новое отделение травматологии и ортопедии на 50 коек вместо ранее существовавшего здесь отделения ортопедии на 30 коек. В связи с этим происходит реорганизация. Но все сотрудники центра остаются на своих местах, — заявили в Минздраве.
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Региональное управление Следственного комитета, однако, начало проверку по факту сообщений о таком разжаловании медиков в уборщики.
Ранее Лайф сообщал, что медикам в двух районах Приморского края не выплатили региональные надбавки за борьбу с коронавирусом в сумме три миллиона рублей.