На Алтае разгорелся скандал из-за профессора-ортопеда, рассказавшего о предложенной ему вакансии уборщика

Заведующему ортопедическим отделением краевого Центра охраны материнства и детства Алтайского края Арсену Осипову сообщили о сокращении штата и предложили должность уборщика. Об этом медик сам заявил в видеообращении, которое опубликовал в соцсетях. По его словам, вакансии санитаров, уборщиков и дворников предложили и другим ведущим врачам центра.

По словам Осипова, его предупредили, что отделение прекратит работу с 1 июня. Как альтернативу врачу предложили поработать уборщиком в центре со сменным графиком сутки-трое и заработной платой в 13 949 рублей 50 копеек.

— Я подписал это уведомление, с переводом на должность согласен. С 1 июня готов выйти с метлой и убирать территорию нашей больницы, — отмечает доктор.

Вскоре после этого сообщения региональный Минздрав опубликовал опровержение. В ведомстве заявили, что никого не планируют сокращать, а сообщения в соцсетях — фейк. Главврач больницы, где работает Осипов, назвал случившееся недоразумением.

— С 1 июня в центре начинает работать новое отделение травматологии и ортопедии на 50 коек вместо ранее существовавшего здесь отделения ортопедии на 30 коек. В связи с этим происходит реорганизация. Но все сотрудники центра остаются на своих местах, — заявили в Минздраве.

Региональное управление Следственного комитета, однако, начало проверку по факту сообщений о таком разжаловании медиков в уборщики.