Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Минздрав одобрил первый в России препарат от коронавируса "Авифавир". Информация об этом опубликована на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Непатентованное международное название медикамента — "Фавипиравир". Он также известен как T-705 или "Авиган" — противовирусный препарат, созданный в Японии. Лекарство было разработано для лечения гриппа шесть лет назад. О его эффективности против коронавируса неоднократно говорили исследователи из разных стран.

Россиянам лекарство будет известно под торговым названием "Авифавир", его представили Российский фонд прямых инвестиций и "ХимРар". Препарат представляет собой таблетки, покрытые плёночной оболочкой, и будет отпускаться по рецепту по 10 и 40 штук в упаковке.