За минувшие сутки в Вооружённых силах РФ выздоровело от коронавируса 82 военнослужащих

В Вооружённых силах РФ за минувшие сутки от коронавируса вылечилось 82 человека. Об этом сообщает Минобороны в информационном бюллетене. Всего за период пандемии в России выздоровело 3497 военнослужащих.

— За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 82 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3497 человек, — говорится в публикации.

Кроме того, в министерстве рассказали и о гражданских служащих Вооружённых сил РФ. Всего из тех, кто заболел, уже вылечилось 279 человек, 18 из них — за вчерашний день. В Минобороны подчеркнули, что за последние несколько недель количество ежедневно выздоравливающих превышает количество новых случаев CoViD-19 в ВС РФ.