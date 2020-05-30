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"Дочь требует!" Песков рассказал, когда сбреет бороду

Представитель Кремля пошутил, что возврат к привычному образу ознаменует для него полную победу над CoViD-19.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал избавиться от бороды сразу после выхода на работу в офис. По словам представителя Кремля, его новый имидж по душе не всем членам семьи.

Как только уже выйду на работу в офис, то она сразу исчезнет... Маленькая дочь требует, — сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент из которой в "Инстаграме" показал телеведущий Павел Зарубин.

Представитель Кремля в шутку назвал бороду неким предрассудком — он перестал бриться, когда заразился CoViD-19. Избавление же от растительности на лице станет символом полной победы над коронавирусом, отметил Песков.

Ранее Лайф сообщал, что в мае у Дмитрия Пескова выявили коронавирус. Вместе с ним госпитализировали и его жену Татьяну Навку — у неё тоже нашли CoViD-19. Её, кстати, выписали чуть раньше супруга — 21 мая. Сам пресс-секретарь главы государства отправился домой из больницы 25 мая.

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