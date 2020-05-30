"Дочь требует!" Песков рассказал, когда сбреет бороду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал избавиться от бороды сразу после выхода на работу в офис. По словам представителя Кремля, его новый имидж по душе не всем членам семьи.
— Как только уже выйду на работу в офис, то она сразу исчезнет... Маленькая дочь требует, — сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент из которой в "Инстаграме" показал телеведущий Павел Зарубин.
Представитель Кремля в шутку назвал бороду неким предрассудком — он перестал бриться, когда заразился CoViD-19. Избавление же от растительности на лице станет символом полной победы над коронавирусом, отметил Песков.
Ранее Лайф сообщал, что в мае у Дмитрия Пескова выявили коронавирус. Вместе с ним госпитализировали и его жену Татьяну Навку — у неё тоже нашли CoViD-19. Её, кстати, выписали чуть раньше супруга — 21 мая. Сам пресс-секретарь главы государства отправился домой из больницы 25 мая.