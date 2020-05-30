МИД РФ раскритиковал Госдеп за фальшивые заявления о ливийских динарах

Как отметили в российском ведомстве, конфискованная на Мальте партия ливийской валюты печаталась в России по официальному договору.

В 2015 году ливийские власти заключили с российской стороной контракт на изготовление партии национальной валюты, утверждённой парламентом их страны, — ливийских динаров. Именно эта партия оказалась конфискована на Мальте, отметили представители Министерства иностранных дел России.

— Контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 году между АО "Гознак" и главой Центрального банка Ливии, утверждённого Палатой депутатов (парламент) Ливии. Ливийской стороной была произведена необходимая предоплата. В рамках исполнения своих контрактных обязательств российская организация направила в адрес ЦБ в г. Тобруке груз с напечатанными ливийскими банкнотами, — указали в министерстве.

Как добавили российские дипломаты, именно поэтому все заявления представителей Госдепартамента США об изготовлении "фальшивых" ливийских динаров АО "Гознак" являются "фальшивыми".

— Фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления. Россия последовательно выступает за безальтернативность политического урегулирования в рамках широкого межливийского диалога, строгого соблюдения принятых международным сообществом решений по ливийской проблематике, — заявили в российском дипведомстве.