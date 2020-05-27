США обвинили Россию в переброске авиации в Ливию

В Госдуме РФ опровергли эту информацию.

В Соединённых Штатах заявили, что Россия якобы перебросила в Ливию военные самолёты для поддержки наёмников, участвующих в конфликте на стороне командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. Об этом говорится в сообщении Африканского командования вооружённых сил США (AFRICOM).

В заявлении утверждается, что воздушные суда якобы прибыли транзитом через Сирию, где их перекрасили, чтобы скрыть происхождение.

Фото © Twitter / US AFRICOM

Кроме того, AFRICOM опубликовало в "Твиттере" фотографии "российских" воздушных судов, похожих на Су-35 и МиГ-29. По мнению сотрудников ведомства, снимки были сделаны на одном из аэродромов.

В Вашингтоне заявили, что Халифа Хафтар якобы "давно собирался начать воздушную кампанию" и теперь такая возможность ему предоставилась. В Африканском командовании подчеркнули, что Россия долго скрывала свою причастность к конфликту в Ливии, но теперь "это нельзя отрицать".

В Госдуме опровергли эту информацию, заместитель председателя Комитета ГД РФ по обороне Андрей Красов сообщил "Интерфаксу", что российская позиция давно известна: власти призывают отказаться от кровопролития и сесть за стол мирных переговоров.