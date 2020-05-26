НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В Росавиации заявили о готовности авиакомпаний и аэропортов РФ к возобновлению перевозок

Активное восстановление полётов начнётся после снятия ограничений в регионах.

358

Российские авиакомпании и аэропорты находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта и руководитель Росавиации Александр Нерадько в ходе совещания с общественными советами Ростуризма и Роспотребнадзора.

Он отметил, что авиасообщение начнёт восстанавливаться наиболее активно, когда большинство регионов снимут ограничительные меры по коронавирусу.

В целях исключения распространения инфекции посредством воздушного транспорта Росавиация совместно с Роспотребнадзором разработали методические указания по организации работы аэропортов и авиакомпаний при поэтапном выходе из режима CoViD-19, приводит его слова пресс-служба ведомства.

Как уточняется, снятие ограничений будет происходить в три стадии, при этом первостепенным приоритетом будет обеспечение безопасности пассажиров.

Ранее в Минтрансе рассказали, когда ждать возобновления международного авиасообщения.

Выбор редакции

Loading...