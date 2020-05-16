В Минтрансе рассказали, когда ждать возобновления международного авиасообщения

— Нам очень важно понимать, что те страны, куда наши люди могли бы полететь, безопасны... Мы будем смотреть и ориентироваться на ту обстановку, которая есть. Конечно, рекомендации наших врачей, специалистов по поводу возможного безопасного открытия полётов для нас будут ключевыми, — сказал он журналистам во время инспекции готовности московских аэропортов, вокзалов и автостанций к работе с учётом новых санитарных норм.