Россияне с 20 мая смогут посещать Турцию для лечения

С 20 мая гражданам 31 одной страны, в том числе России, можно будет приезжать в Турцию для получения необходимых медицинских услуг. Об этом сообщает издание Anadolu со ссылкой на решения правительства страны в рамках мер по упрощению карантина, введённого из-за коронавируса.

Соответствующее решение также действительно для граждан Ирака, Ливии, Азербайджана, Греции, Казахстана, Украины, Узбекистана, Грузии, Туркменистана, Молдовы, Германии, Великобритании и Нидерландов и других стран. Также определён перечень доступных для иностранных пациентов услуг, среди которых в том числе ортопедия, травматология, общая и детская хирургии, трансплантация органов и костного мозга.

Однако пересечь границу смогут только люди с отрицательным тестом на коронавирус. Изначально информация о зарубежных гражданах, желающих получить лечение в Турции будет размещаться в Международной системе медконтроля, и только после получения предварительного подтверждения будут выдавать разрешение на лечение.