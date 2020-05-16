В Греции при загадочных обстоятельствах погибло четыре кладоискателя

В Греции под городом Лутраки, который с древности известен термальными источниками, при загадочных обстоятельствах погибло четыре охотника за сокровищами. Об этом сообщает местное издание Loutraki365.

Инцидент произошёл в районе Карбунари близ Коринфского залива, примерно в 90 километрах от Афин. О том, что в одной из пещер найдены тела четверых мужчин, в полицию сообщила женщина — как позднее выяснилось, она была женой одного из погибших.

Согласно данным издания, причина смерти людей до сих пор остаётся загадкой для правоохранителей.

По одной из версий, четверо мужчин в возрасте от 34 до 50 лет, вероятно, искали сокровища в тот момент, когда трагически погибли. Возможно, они пытались запустить какое-то взрывное устройство, поскольку в их руках были провода.