Россия начала вывод военных, направленных в Сербию для борьбы с коронавирусом

Россия начала вывод из Сербии группировки военных специалистов, отправленных ранее в страну для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Первый борт с военными уже вылетел из Белграда. Всего запланировано три авиарейса по возвращению в Россию, они доставят более 40 человек и четыре единицы специальной военной техники.