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Россия начала вывод военных, направленных в Сербию для борьбы с коронавирусом

Первый борт уже вылетел из Белграда.

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Фото © ТАСС / Министерство обороны РФ

Россия начала вывод из Сербии группировки военных специалистов, отправленных ранее в страну для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Первый борт с военными уже вылетел из Белграда. Всего запланировано три авиарейса по возвращению в Россию, они доставят более 40 человек и четыре единицы специальной военной техники.

Напомним, 7 мая Сербия отменила режим чрезвычайного положения из-за спада угрозы распространения коронавируса. За отмену проголосовало 155 депутатов из 250.

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