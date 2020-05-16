Проценко: 9% пациентов больницы в Коммунарке находятся в крайне тяжёлом состоянии

Около 9% пациентов больницы в посёлке Коммунарка в Москве пребывают в крайне тяжёлом состоянии, заявил главврач медучреждения Денис Проценко.

По данным инфографики, опубликованной на странице медика в "Фейсбуке", на лечении в больнице находится 272 пациента, из них 59% в тяжёлом состоянии, 32% — в состоянии средней степени тяжести, а 9% — в крайне тяжёлом.

Фото © Facebook / Denis Protsenko 1 / 2

Кроме того, с диагнозом "внебольничная пневмония" в учреждении находится 97% пациентов, а коронавирус подтверждён у 43% больных. В отделении реанимации и интенсивной терапии же пребывает 15% пациентов из 272, при этом на аппаратах ИВЛ — 19 человек.