За сутки в России выявили 9200 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России коронавирус подтвердился у 9200 человек в 83 регионах. Об этом сообщает оперштаб.

За 24 часа 4940 пациентов выздоровело (за весь период — 63 166), летальных случаев — 119 (всего — 2537). С начала эпидемии зафиксировано 272 043 случая коронавируса во всех 85 регионах.

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В пятёрке регионов по выявленным за последние сутки пациентам находятся Москва (+3505), Подмосковье (+937), Санкт-Петербург (+525), Нижегородская (+229) и Ростовская (+112) области.