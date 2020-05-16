Специалист рассказал о вероятности заболеть коронавирусом на улице

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что заразиться коронавирусной инфекцией, когда человек находится на улице один, невозможно, потому что вирус не выживает в воздухе. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Вероятности того, что человек, который стоит на улице один, заразится коронавирусом, вообще нет, потому что вирус живёт в организме человека и никогда не живёт в окружающей среде, попав в окружающую среду, вирус обречён, он разрушается и теряет инфекционную активность, — отметил специалист.

По словам Лебедева, новый коронавирус передаётся воздушно-капельным путём, причём капельный путь более вероятный, в воздухе его, как правило, нет.

— Можно себе представить, что при определённой ситуации, если человек чихнул, то некое облако капелек повисло и передвигается в воздухе, но в любом случае оно разносится на различные расстояния и концентрация вируса резко падает уже в ближайшую минуту, — подчеркнул он.