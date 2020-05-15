Психолог объяснила, как проводить первое свидание после режима самоизоляции

Семейный психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Панфилова рассказала, как должно пройти первое свидание у людей, которые познакомились в Интернете во время режима самоизоляции, после снятия всех ограничительных мер. Об этом сообщает Пятый канал.

— Сейчас не самый хороший период, чтобы заводить новые знакомства. Но жизнь не стоит на месте, и люди знакомятся даже в такой сложный период. И скоро можно будет встретиться лично — страшно. Страхи объективны, потому что непонятно, как встречаться — рестораны закрыты. Много страхов по поводу того, что они могут друг друга заразить, — отметила эксперт.

Панфилова уверяет, что первое свидание — это стресс для людей. Их уровень тревоги повышается, поэтому специалист советует на первой встрече заняться каким-то общим делом.

— Например, вместе покататься на велосипедах. Это как раз та вещь, которая поможет сохранить социальную дистанцию. Подготовить людей к тому, что их ждёт дальнейшее развитие отношений, — рассказала она.

По её словам, такое свидание ни к чему не обязывает и, если люди друг другу не понравятся, то есть возможность "сбежать".

По мнению психолога, первое свидание не стоит устраивать в замкнутом пространстве, особенно дома. Это только усиливает чувство тревоги и неловкости.