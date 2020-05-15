В Нидерландах по ошибке обвинили собаку в заражении коронавирусом трёх кошек

В Нидерландах заражение коронавирусом выявили у трёх кошек и собаки. Изначально телеканал RTL сообщал, что пёс заразил остальных питомцев, однако позже в Минсельхозе страны заявили, что все животные заразились от хозяина.

Проверка животных на CoViD-19 проходила на норковой ферме после вспышки инфекции. Питомцы жили у хозяина ранчо. Отмечается, что у собаки и кошек в крови выявили антитела коронавируса. Сообщается, что у восьмилетнего американского бульдога обострились проблемы с дыханием и пса пришлось усыпить в конце апреля. Анализ его крови был проведён уже после.